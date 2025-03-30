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المؤتمر نت - رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة

الأمين العام يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر ويشيد بحكمته القيادية

المؤتمرنت -
الأمين العام يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر ويشيد بحكمته القيادية
رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبوراس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1446هـ، جاء فيها:

الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

باسمي شخصياً ونيابةً عن زملائي في الأمانة العامة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، يسرني أن نرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1446هـ ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم .

إننا في الامانة العامة سنظل نؤكد وقوفنا خلف قيادتكم للمؤتمر ودعمنا لكل ما تتخذونه من خطوات وقرارات تجسد مواقف المؤتمر الشعبي العام ازاء كل القضايا الوطنية والقومية ،واخرها موقف مواجهة العدوان الأمريكي الذي يستهدف الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله وتأييد الخطوات التي تنفذها القوات المسلحة لمواجهة هذا العدوان .
مؤكدين ان المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل يؤيد أي اجراءات تتخذها القيادة والقوات المسلحة لدعم ومناصرة الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة باعتبار ذلك واجب اخوي وموقف اخلاقي وانساني.

مرة أخرى نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن يمن عليكم بموفور الصحة والسلامة .
وفقكم الله ودمتم

اخوكم/ غازي احمد علي محسن
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام








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