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الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول عيد الفطر المبارك

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل الشيخ صادق أمين أبو رأس بحلول عيد الفطر السعيد.جاء فيها :



الاخ المناضل الشيخ صادق أمين ابو راس،يسعدني أن ارفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات ، بهذه المناسبة الدينية الجليلة .. سائلاً المولى القدير أن يهله عليكم وعلى قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وانصاره وأبناء الشعب اليمني الثابت الشامخ في وجه العدوان وكل القوى الوطنية المناهضة للعدوان والحصار الأمريكي والأسرائيلي والبريطاني بالخير واليُمن والبركة وبالمزيد من التلاحم الوطني والثبات.



ونبتهل إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني والشعوب العربية والإسلامية وقد تحققت تطلعاتهم في لمّ الشمل ووحدة الصف والاصطفاف لمواجهة التحديات المحيطة بالأمة والانتصار لقضية الأمة المركزية فلسطين وصنع الواقع الزاخر بالحرية والكرامة والشموخ والبناء والتطور والازدهار

كل عام وانتم بخير