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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام

فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات تهنئ أبو راس بعيد الفطر

المؤتمرنت -
فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات تهنئ أبو راس بعيد الفطر


تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، والجامعات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1446هـ.

وبهذه المناسبة رفعت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات، والجامعات باسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية، التي تتزامن مع العدوان الذي تتعرض له اليمن من قبل الولايات المتحدة الامريكية جراء مواقفها العظيمة لمناصرة ومساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب ابادة من قبل الكيان الصهيوني امام مراى ومسمع العالم كله .

وجددت فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات تأييدها ومباركتها للعمليات العسكرية البطولية للقوات المسلحة لمواجهة أي عدوان خارجي يستهدف اليمن ،وفي الوقت نفسه تأييد العمليات المناصرة لسكان غزة ضد الكيان الصهيوني ،مجددة كذلك "العهد والولاء المطلق لله ولليمن ووحدته والدفاع عنها ضد كل المؤامرات والمشاريع الصغيرة".

كما جدد رؤوساء فروع المؤتمر الشعبي العام، تأكيدهم الولاء والوفاء لتنظيمهم المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالاخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر، وتمسكهم والتزامهم بمبادئ الميثاق الوطني، وتجسيد مبادىء وقيم المؤتمر في الاعتدال والوسطية.

سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين للشعب الفلسطيني ولشعبنا اليمني وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.








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