المؤتمرنت -

إعلاميو المؤتمر يهنّئون أبوراس ويشيدون بمواقف التنظيم الوطنية والقومية





رفعت قيادات وهيئات وأعضاء قطاع الإعلام بالمؤتمر الشعبي العام، برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1446هـ.



وعبَّرت قيادات الدائرة الإعلامية، والمركز الإعلامي، وقناة "اليمن اليوم"؛ وصحيفة "الميثاق"، وموقع المؤتمرنت، عن أصدق وأحر التهاني لرئيس المؤتمر، ومن خلاله إلى نوابه والأمين العام وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة، بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تأتي بعد انقضاء شهر رمضان وفريضة الصوم ،مشيرة الى ما تجسده المناسبتان من معانٍ وقيم إسلامية رفيعة تعلمنا التراحم والتكافل والتسامح والتعايش ونبذ الخلافات والاختلافات .



وأشادت قيادات إعلام المؤتمر بجهود رئيس المؤتمر المتواصلة من أجل الحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر رغم الظروف والتحديات والصعوبات التي يواجهها اليمن بشكل عام والمؤتمر الشعبي العام بشكل خاص ،مثمنة مواقف المؤتمر الشعبي العام الوطنية والقومية والمتمثلة في رفضه لأي عدوان خارجي يستهدف انتهاك اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله واخرها العدوان الأمريكي ، وكذا دعمه ومباركته كل الخطوات والإجراءات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية لمواجهة ذلك العدوان وفي الوقت نفسه مناصرة الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني، وإعلانها الاستعداد لمواصلة الوقوف بوجه مخططات العدو الصهيوني ومن خلفه أمريكا الداعم الأكبر له، وإفشال مساعيهم الرامية إلى تهجير سكان غزة.



وجدَّدت القيادات الإعلامية المؤتمرية تأكيد الوفاء لقيادة المؤتمر ممثلةً برئيسه الأخ صادق بن أمين أبوراس، وحرصهم على تجسيد مواقف المؤتمر في الدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، باعتبار فلسطين هي قضية الأمة الأولى.. معبّرين عن أملهم في أن يستلهم الجميع مبادئ وقِيَم شهر رمضان وعيد الفطر بالسعي لنشر ثقافة الإخاء والتعاون، ونبذ ثقافة الكراهية والتعصب أياً كان شكلها..

سائلين المولى - عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، والنصر المبين لشعبنا اليمني وللشعب الفلسطيني المقاوم.