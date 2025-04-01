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العجي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

هنأ رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي نجيب العجي برقية رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابوراس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وفي برقية رفعها العجي عبر فيها باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر هيئة الرقابة التنظيمية عن تهانيه لرئيس المؤتمر ونوابه بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة التي تأتي بعد شهر الصيام بكل ماللصوم ولعيد الفطر من معاني وقيم ومبادىء دينية يجب علينا التمسك بها .

وجدد العجي اشادته بحكمة وحنكة ابوراس في الحفاظ على وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي وتجسيد مواقفه الوطنية والقومية المنطلقة من نصوص الميثاق الوطني ؛متمنيا لرئيس المؤتمر موفور الصحة والعافية .