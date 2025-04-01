الخميس, 03-أبريل-2025 الساعة: 04:47 م - آخر تحديث: 12:08 ص (08: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء مائلة للبرودة وصحوة إلى غائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية والسواحل وسقطرى، مع هطول أمطار

توقعات الأرصاد خلال الـ24 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
توقعات الأرصاد خلال الـ24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء مائلة للبرودة وصحوة إلى غائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية والسواحل وسقطرى، مع هطول أمطار خفيفة على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء تميل للبرودة، وصحوة إلى غائمة جزئياً مع تشكل السحب الركامية التي قد يرافقها هطول أمطار خفيفة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ذمار وإب خلال فترتي الظهيرة والمساء مع تكون الضباب أو الشابورة المائية على مرتفعات محافظات حجة، المحويت، إب وريمة أثناء الليل والصباح الباكر.

وقد تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في السواحل وأرخبيل سقطرى، والرياح نشطة إلى قوية جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 20- 30عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والغبار.

ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه المركز سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والضباب على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: رحيل “باتمان”!
اقتصاد: استقرار الذهب قرب أعلى مستوياته
مجتمع مدني: 7 إشارات خفية قد تدل على التوحد
عربي ودولي: غارة صهيونية على دمشق
ثقافة: دراسية أكاديمية حديثة للدكتور العثربي
أخبار: القوات اليمنية تشتبك مع قطع حربية معادية في البحر الاحمر
أخبار: قيادات الأحزاب تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: دائرة الشباب والطلاب تهنئ أبو راس بعيد الفطر المبارك
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1042
اقتصاد: الذهب يقفز إلى أعلى مستوى
عربي ودولي: حزب الله ينعى شهيدين في غارة الفجر
رياضة: صراع بين أرسنال وتشلسي على كاسادو
أخبار: غارات عدوانية جديدة تستهدف صنعاء
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالواسع البركاني
أخبار: العجي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: إسقاط طائرة أمريكية في مأرب
عربي ودولي: ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 2056
اقتصاد: الذهب يتجاوز 3100 دولار لأول مرة
فنون ومنوعات: 3 أسود تفترس حارسها في الجزائر!
عربي ودولي: حميدتي: الحرب لم تنته بعد
أخبار: وزير الدفاع: لدينا مفاجآت كبيرة ستذهل العدو
عربي ودولي: الاحتلال يأمر بإخلاء رفح بالكامل
أخبار: إعلاميو المؤتمر يهنّئون أبوراس ويشيدون بمواقف التنظيم الوطنية والقومية
أخبار: فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات تهنئ أبو راس بعيد الفطر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025