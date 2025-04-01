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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، من الشيخ سيف عبدالولي الهياشي

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر

المؤتمرنت -
دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، من الشيخ سيف عبدالولي الهياشي، القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة، فيما يلي نصها:

الاخ المناضل الشيخ/ صادق أمين ابو راس - رئيس الموتمر الشعبي العام - حفظكم الله

يسرني ويسعدني أن ارفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بإسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني على امتداد الجمهورية اليمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446هـ.

وإذ نهنئكم بهذة المناسبة الدينية الجليلة فأننا نؤكد لكم موقفنا الصادق والثابت والمبدئي في منظمات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية بالوقوف خلف قيادتكم الصادقة والحكيمة في قيادة المؤتمر الشعبي العام في كل الموآقف الوطنية والقومية وانحيازة الي جانب الوطن والشعب الصامد والصابر في مواجهة العدوان الأمريكي الذي يتعرض له وطننا الغالي وكذالك مايتعرض لة اخواننا في قطاع غزة من إبادة جماعية من قبل الكيان الاسرائيلي المتغطرس.

الأخ رئيس المؤتمر
إننا نجدد لكم العهد ان نظل معكم وخلف قيادتكم في كل ماتتخذونة من قرارات ومواقف وطنية وقومية وعروبية

سائلين المولى عز وجل ان يمن عليكم بالصحة والعافية وان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وان يحقق لوطننا وشعبنا النصر والأمن والأمان والسلام والاستقرار والرخاء والازدهار .
وكل عام وانتم بخير ،،،

اخوكم الشيخ/ سيف عبدالولي الهياشي
القائم باعمال رئيس دائرةالمنظمات الجماهيرية
عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام








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