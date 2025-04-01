المؤتمرنت -

دائرة الشباب والطلاب تهنئ أبو راس بعيد الفطر المبارك

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب، عضو الأمانة العامة، ناجي بن يحيى القوسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسم القطاع الشبابي والطلابي للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات اليمنية وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة، نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير ومن خلالكم إلى كل قيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره وأبناء الشعب اليمني العظيم.



الأخ رئيس المؤتمر

ونحن نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، نسأل من الله العلي القدير أن يتقبل صيامكم وقيامكم وأن يعيده عليكم أعواما عديده وأزمنه مديده وأنتم تنعمون بالصحة والعافية والسعادة ووطننا ينعم بالأمن والإستقرار والسلام والإزدهار.



الاخ رئيس المؤتمر

إن عيد الفطر المبارك هو فرصة عظيمة لتجديد أواصر المحبة والرحمة وترسيخ قيم التضامن والتآخي نسأل الله أن يكون هذا العيد المبارك نافذة خير وبركة على وطننا الحبيب، وأن يجلب معه الأمن والاستقرار والازدهار.

كما نسأل الله أن يوفقكم في مساعيكم وجهودكم الدائمة والمستمرة لخدمة الوطن، وأن يديم على قيادتكم الحكيمة النجاح والتوفيق مثمنين لكم مواقفكم الوطنية والنضالية بالإنحياز لقضايا الشعب ومصالحه والدفاع عن الوطن وثوابته المتمثلة فى الثورة والوحدة والديمقراطية والنظام الجمهورى ودعم ومساندة معركة الشرف العربي الى جانب الأشقاء فى غزة العزه وكامل أرض فلسطين ضد مايتعرضون له نتيجة العدوان الصهيونى البربري على أبناء غزة وكذلك معركتنا المقدسه والمتمثله في التصدى للعدوان الأمريكى الصهيوني الغاشم على بلدنا الحبيب بكل صلابة وإقتدار هذا العدوان الذي جاء نتيجة الموقف العظيم الذي تقدمه اليمن قيادة وشعبا والمتمثل في مساندة غزة وأبناؤها المظلومين عسكريا وبكل الطرق المتاحه تجاه مايتعرضون له من حرب إبادة بكل أنواع الأسلحة بالإضافة إلى الحصار الجائر ومنع وصول الغذاء والدواء وقطع كل سبل الحياة في غزة من قبل الكيان الصهيوني المحتل هذا العدوان الهمجي الذي يقابله صمت مطبق من قبل معظم دول العالم وفي مقدمتها الكثير من الدول العربية والإسلامية في موقف مخزي لن ينساه التاريخ والأجيال.



أخيرا.. نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة ونجدد العهد والولاء لقيادتكم الحكيمة.. متمنين لكم موفور الصحة والعافية.. وكل عام وأنتم بخير.



وتقبلوا خالص التحية والتقدير



أخوكم/ ناجى بن يحيى القوسي

القائم باعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

عضو الأمانة العامة