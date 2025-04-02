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قيادات الأحزاب تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من قيادات الأحزاب السياسية بحلول عيد الفطر المبارك، حيث تلقى برقية تهنئة من نشـوان نـاصر النصيـــري، الأمين العام للجبهة الوطنية الـديمقراطية، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.. جاء فيها:



فخامة الشيخ المناضل/ صـادق بن أمين أبو رأس -رئيس المؤتمر الشعبي العام - نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - حفظكم الله



وبــعـــد :-



يسعدني ويشرفني بأسمي شخصياً ونيابةً عن كافة قيادات وأعضاء وكوادر ومناضلي الجبهة الوطنية الديمقراطية أن أرفع لفخامتكم وعبركم لكافة قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار وحلفاء حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام أسمى أيات التهاني وأصدق التبريكات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ١٤٤٦ هـــ ـــ ٢٠٢٥ م أعاده الله على بلدنا الغالي اليمن وعلى جميع أبناء الوطن بالخير والصحة والعافية والأمن والأمان والإستقرار والإزدهار والنصر المؤزر من الله سبحانه على كل من عادانا وتأمر علينا وخطط لتدميرنا.



كـــل عــــام وأنــــتـــــم والـيــمـــن الحبيب بـألــف خــيــر.



وتلقى رئيس المؤتمر برقية تهنئة من خالد جيوب الردفاني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.. جاء فيها:



معالي الشيخ المناضل/صادق بن أمين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحيه طيبه وبعد:



يسرني آصالة عن نفسي ونيابة عن كل قيادات قواعد حزب جبهة التحرير، أن أرفع إلى معاليكم بآسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومن خلالكم إلى كل قيادات قواعد وحلفاء المؤتمر الشعبي العام وإلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم، حيث تعد هذه المناسبة الدينية العظيمه تتويجا لفرحة المسلمين بشعائرهم الدينية خلال شهر رمضان المبارك سائلين من الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا بإذنه تعالى وكل عام وأنتم وشعبنا وامتنا العربية والإسلاميه بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



كما تلقى برقية مماثلة من الدكتور عبدالعزيز أحمد محمد البكير، الأمين العام للحزب القومي الإجتماعي.. جاء فيها:



معالي الشيخ المناضل الكبير والأخ العزيز / صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحية طيبة وبعد:



يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وكوادر وأعضاء ومنتسبي الحزب القومي الإجتماعي أن أرفع إلى مقامكم النضالي الكبير بهذه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يوم يجتمع فيه المسلمون ليحتفلوا بما أنعم الله عليهم من نعم، وليتبادلوا التهاني والمحبة، لكن هذا العام، تأتي فرحة العيد ممزوجة بحزن عميق يعتصر القلوب لما تشهده أمتنا من آلام ومآسٍ، حيث سنرفع أصواتنا بالتكبير شكرًا لله، لكن أعيننا تدمع وقلوبنا تنفطر على إخواننا في غزة، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من عدوان وحشي وحصار ظالم يزهق الأرواح ويدمر البيوت ويحرم الأطفال من أبسط معاني الفرح، كيف يمكن لعيد أن يكتمل ونحن نرى دماء الأبرياء تسيل، وأصوات استغاثتهم تملأ الآفاق دون أن تجد من ينصرهم؟



ولا يقتصر الألم على فلسطين وحدها، ففي اليمن، يتعرض شعبنا لعدوان أمريكي وتحالفات جائرة تحصد الأرواح وتُشرد العائلات، تاركة خلفها شعبًا يصارع من أجل البقاء وسط الدمار والفقر، إنها جروح تنزف في جسد الأمة، تذكرنا بضعفنا وتشتتنا، وبُعدنا عن الوحدة التي كانت يومًا قوتنا وعزتنا.



لقد وصلت الأمة العربية إلى حال من الوهن والانقسام لم نعهده من قبل، حيث تفرقت القلوب وتشتتت الجهود، فأصبحنا ننظر إلى مآسينا بعجز، نتمنى النصر والعزة ونحن نعيش واقعًا مريرًا يخلو من التضامن الحقيقي؛ لكن رغم هذا الحزن، يبقى الأمل موجودًا في أعماقنا، فالعيد دعوة للتجديد، للعودة إلى الله، ولإحياء روح الأخوة التي تجمعنا.



وختاماً.. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعله عيد خير وبركة رغم الأحزان.. وأسأله سبحانه أن يرفع الظلم عن إخواننا في غزة وعن بلدنا اليمن، وأن ينصر شعوبنا المضطهدة، وأن يجمع شمل أمتنا العربية والإسلامية على الحق والعدل، فلنجعل من هذا العيد فرصة للدعاء والتكاتف، ولنزرع الأمل في نفوسنا رغم الجراح.



كل عام وأنتم بخير، عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى شعبنا وأمتنا بالنصر والتمكين، وجعل أيامنا القادمة أيام عزة وكرامة، وأعاد إلى أمتنا مجدها التليد.



وفي السياق نفسه، تلقى رئيس المؤتمر برقية تهنئة بعيد الفطر المبارك من إسماعيل الجلعي، أمين عام حزب المستقبل.. جاء فيها:



الوالد العزيز الشيخ/ صادق امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحيه طيبه وبعد:



نتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده المولى عز وجل عليكم وعلى أبناء الشعب اليمني العظيم، وعلينا جميعا بالخير والبركة والرحمة وحفظكم الله وأطال عمركم، وكل عام وانتم بألف خير وسلامة.



وتلقى رئيس المؤتمر الأخ صادق أمين أبو راس، برقية تهنئة من الشيخ محمد بن عبدالله غانم أبوغانم الأمين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.. جاء فيها:



الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكـــرم



يطيب لي ويشرفني باسمي شخصيًا ونيابه عن كافه قياديي وكوادر واعضاء ومناصري التنظيم السبتمبري الديمقراطي ان أرفع أليكم ومن خلالكم لكافه قيادات واعضاء وكوادر ومناصري المؤتمر الشعبي العام وللشعب اليمني العزيز بمناسبة عيد الفطر المبارك لعامنا هذا ١٤٤٦هـ-٢٠٢٥م، سائلًا العلي القديران يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على الشعب اليمني بالنصر واليُمن والبركات والامن والامان والسلام والازدهار ولبناء مستقبل اكثر اشراقا للاجيال القادمة في العيش الكريم وللشعب الفلسطيني الصابر المجاهد بالنصر، سائلا الله تعالى أن يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والمغفرة، وأن يصلح احوال البلاد والعباد بمايحب ويرضى.



كما تلقى برقية تهنئة مماثلة من مختار ناجي علي يونس الأمين العام لحزب الحوار اليمني.. جاء فيها:



الشيخ المناضل/ صادق أمين ابو راس - نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى - رئيس المؤتمر الشعبي العام



تحية وبعد:

ما إن تنتهي مناسبة دينية أو وطنية حتى تأتي مناسبة أخرى.

وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يسرني أن أهنئكم ونفسي وكل جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.. سائلا المولى عز وجل أن يجعله عيد الفرج والنصر لوطننا، ويعيده علينا بالف خير وعافية، وقد تحقق لشعبنا كل ما يصبوا إليه من حرية وكرامة وعزة ورخاء وأمن وسلام واستقرار.



وفي الختام أكرر لكم التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة, متمنياً لكم موفور الصحة والعافية، ودوام التوفيق والنجاح في قيادة المؤتمر الشعبي العام، وفي مختلف شؤون حياتكم.