المؤتمرنت -

مجيديع يعزي بوفاة علي الحاضري

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة علي أحمد الحاضري، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 100 عام قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته للعميد محمد علي أحمد الحاضري وإخوانه وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الحاضري في مديرية سنحان محافظة صنعاء بهذا المصاب.. سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..