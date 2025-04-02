المؤتمرنت -

71 شهيداً في غزة منذ فجر الأربعاء

استشهد 71 فلسطينياً على الأقل جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بينهم 9 أطفال.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 71 شخصاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية، منذ فجر اليوم، في حين أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانها اليومي، استشهاد 24 شخصاً وإصابة 55 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان في 18 مارس الماضي بلغت 1066 شهيداً و2597 مصاباً.



«مجزرة» في عيادة لـ«الأونروا»

إلى ذلك، استشهد حوالى 19 شخصاً بينهم 9 أطفال في جباليا، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى يضم عيادة طبية تابعة لوكالة «الأونروا» كانت تؤوي نازحين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل.



بدورها، أوضحت «الأونروا» أن الغارة أصابت «غرفتين في الطابق الأول من مركز صحي مُدمّر» تابع لها، كان يُستخدم كمأوى لـ 160 عائلة نازحة.



وأضافت الوكالة، في بيان، أن العديد من العائلات النازحة «لم تغادر الموقع، لمجرد عدم وجود مكان آخر تلجأ إليه»، مؤكدةً أنه كان يُدار من قبل موظفيها عندما قُصِف، وأنها كانت قد أطلعت الجيش الإسرائيلي على إحداثيات المبنى.