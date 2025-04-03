المؤتمرنت -

توقعات الأرصاد خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وصحواً وحاراً في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً صحواً يميل للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر، وصحواً إلى غائم جزئياً نهاراً حيث تتشكل قطع من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، عمران، ذمار، ريمة، إب وغرب صنعاء.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح نشطة إلى قوية على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن تتراوح سرعتها بين 15- 25 عقدة مع هبات تصل إلى أكثر من 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أن يكون الطقس صحو وحار حيث تتراوح درجات الحرارة بين 34 -38 درجة مئوية، والرياح معتدلة إلى نشطة نهاراً.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر والتيارات الساحبة التي تشكل خطراً، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر.

كما نبه المواطنين في الصحاري وسهل تهامة من درجات الحرارة المرتفعة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الظهيرة.