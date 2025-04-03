المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ أحمد كرامي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد عبدالرحيم كرامي، عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة (40) في مديرية خدير، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والعمل الاجتماعي والإنساني.



وأشاد الوهباني، في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد الشيخ عبدالرحمن أحمد عبدالرحيم كرامي، بمناقب الراحل الوطنية، وإسهاماته الكبيرة والمتميزة في خدمة المؤتمر الشعبي العام، ودوره الاجتماعي في إصلاح ذات البين.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل كرامي في مديرية خدير محافظة تعز بهذا المصاب.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون"