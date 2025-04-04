المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة والدة الشيخ علي مكرد

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة والدة رجل الخير والبر والإحسان الشيخ علي محمد مكرد الحمادي.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة وكافة ال مكرد بعزلة بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز بهذا المصاب.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون"