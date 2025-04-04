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أخبار
المؤتمر نت - دعت مصلحة خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، المواطنين وزوار السواحل إلى الامتناع عن السباحة

تحذير من السباحة في سواحل البحر الأحمر

المؤتمرنت -
تحذير من السباحة في سواحل البحر الأحمر
دعت مصلحة خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر بمحافظة الحديدة، المواطنين وزوار السواحل إلى الامتناع عن السباحة في البحر والشواطئ خلال هذه الفترة، نظراً لارتفاع منسوب المياه وشدة التيارات البحرية، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة المرتادين.

وأوضحت المصلحة في بيان، أن هذا التحذير يأتي في أعقاب غرق أربعة أشخاص أثناء ممارستهم السباحة في شواطئ الحديدة، مؤكدة أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من انتشال جثثهم إلا بعد جهود كبيرة بفعل اضطراب البحر.

وأشار البيان إلى أن البحر يشهد هذه الأيام ارتفاعاً غير معتاد في منسوب المياه وتغيرات في حركة التيارات البحرية، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث غرق.

ودعت المصلحة، المواطنين إلى توخي الحذر والجهات المعنية بتفعيل وتكثيف حملات التوعية، مؤكدة على أهمية التزام المواطنين بالإرشادات والتحذيرات حفاظاً على سلامتهم.

وأكد البيان، أن مصلحة خفر السواحل تتابع الوضع عن كثب، وستواصل إصدار التنبيهات وفقاً لمستجدات الحالة البحرية.








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