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أخبار
المؤتمر نت - حذّر الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، من أن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها

أبو عبيدة يحمل الاحتلال مسؤولية سلامة أسراه

المؤتمرنت -
أبو عبيدة يحمل الاحتلال مسؤولية سلامة أسراه
حذّر الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، من أن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف -في بيان له اليوم- "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة على حياتهم".

وشدد على أن الاحتلال "إذا كان معنيا بحياة الأسرى فعليه التفاوض فورا لإجلائهم أو الإفراج عنهم وقد أعذر من أنذر".

وأكد على أن "حكومة (بنيامين) نتنياهو تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته ولكان معظمهم في بيته".








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