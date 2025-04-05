المؤتمرنت -

اليمن تجدد قصف يافا وتسقط طائرة استطلاع معادية

أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف عسكري للعدو الإسرائيلي، وإسقاط طائرة استطلاع تعمل لصالح العدو الأمريكي الإسرائيلي.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع "يافا"، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في غزة.



وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية نوع Giant Shark F360 تعمل لصالحِ العدوِّ الأمريكيِّ الإسرائيلي، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع.



وأهابت القوات المسلحة بكافة الأحرار من أبناء أمتنا إلى سرعة التحرك انتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه.. مشيرة إلى أن الجرائم المروعة ترتكب اليوم في غزة وغداً قد تكون في مدن وعواصم وبلدان عربية وإسلامية أخرى.



وأكدت أن عواقب الصمت والتخاذل وعدم تأدية الواجب الديني والأخلاقي والإنساني ستكون وخيمة على الجميع.



وجددت القوات المسلحة التأكيد على أنها مستمرة في تنفيذ واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وفيما يلي نص البيان:



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ



قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيمُ



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على استمرارِ حربِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ وارتكابِ المجازرِ بشكلٍ يوميٍّ وبدعمٍ أمريكيٍّ وصمتٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ ودولي.



نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ "يافا".



وفي سياقٍ آخر، تمكنتْ دفاعاتُنا الجويةُ بفضل الله من إسقاطِ طائرةٍ استطلاعيةٍ من نوعِ Giant Shark F360 تعملُ لصالحِ العدوِّ الأمريكيِّ الإسرائيلي، أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة، وذلك بصاروخٍ أرضِ جوٍّ محليِّ الصنع.



تهيبُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بكافةِ الأحرارِ من أبناءِ أمتِنا إلى سرعةِ التحركِ انتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولوقفِ حربِ الإبادةِ الجماعيةِ التي تُرتكبُ بحقِّه، فهذهِ الجرائمُ المروعةُ تُرتكبُ اليومَ في غزةَ وغداً قد تكونُ في مدنٍ وعواصمَ وبلدانٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ أخرى.



وإنَّ عواقبَ الصمتِ والتخاذلِ وعدمِ تأديةِ الواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ ستكونُ وخيمةً على الجميع.



تجددُ القواتُ المسلحةُ التأكيدَ على أنَّها مستمرةٌ في تنفيذِ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 6 من شوال 1446للهجر

الموافق للـ 4 أبريل 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية



