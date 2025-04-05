المؤتمرنت -

222 شهيداً ومصاباً خلال يوم في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث وصل إلى مستشفيات القطاع 60 شهيداً و162 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب وزارة الصحة في غزة.



وأكدت الوزارة أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدو حربه على القطاع بلغت 1309 شهيداً و3184 مصاباً.



كما أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50669، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023، وحصيلة الإصابات ارتفعت إلى 115225.



وأوضحت أنّ هناك عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.