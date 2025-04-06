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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 20 مواطنا جراء غارات شنها العدو الأمريكي مساء اليوم على منزل مواطن

20 شهيداً وجريحاً في العدوان على شعوب بصنعاء

المؤتمرنت -
20 شهيداً وجريحاً في العدوان على شعوب بصنعاء
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 20 مواطنا جراء غارات شنها العدو الأمريكي مساء اليوم على منزل مواطن في منطقة شعب الحافة بمديرية شعوب في أمانة العاصمة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان، استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 16 آخرين بينهم نساء وأطفال، معظمهم إصابتهم حرجة، كحصيلة أولية جراء غارات العدوان الأمريكي مساء اليوم على منزل مواطن في منطقة شعب الحافة بمديرية شعوب.

وجددت وزارة الصحة إدانتها لاستمرار العدو الأمريكي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، معتبرا ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وحملت أمريكا والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المسؤولية إزاء الاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية والمواطنين.








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