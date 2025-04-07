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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي إسماعيل بن محمد حسن عبدالرزاق

الوهباني يعزي بوفاة القاضي إسماعيل عبدالرزاق

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة القاضي إسماعيل عبدالرزاق
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي إسماعيل بن محمد حسن عبدالرزاق، مدير مكتب الزراعة بمديرية مغرب عنس، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الوهباني، في برقية العزاء التي بعث بها إلى أبناء الفقيد فؤاد وعبدالباري وهشام وعبدالقادر إسماعيل محمد عبدالرزاق، بمناقب الراحل الوطنية والتنظيمية، وإسهاماته في خدمة الوطن والمجتمع بالمجالات الإدارية والخدمية، ودوره الاجتماعي المتميز في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل عبدالرزاق في مديرية مغرب عنس محافظة ذمار بهذا المصاب.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"








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