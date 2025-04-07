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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على عدة محافظات

احذروا.. أمطار غزيرة على هذه المحافظات

المؤتمرنت -
احذروا.. أمطار غزيرة على هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وهبوب رياح قوية تؤدي إلى اضطراب البحر، وأجواء حارة في سهل تهامة والمناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة ، إب وتعز.

ومن المحتمل هبوب رياح قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون حارة في سهل تهامة والمناطق الصحراوية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34 – 39 درجة مئوية.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد بلغت 20.8 ملم في صنعاء، 4 في عمران.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية وجزيرة سقطرى وكانت خارج نطاق المحطات.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في ممرات السيول، والصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه المواطنين في سهل تهامة والمناطق الصحراوية من الأجواء الحارة، داعياً إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.








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