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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيلي

اليمن ينفذ هجوماً مزدوجاً ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي

المؤتمرنت -
اليمن ينفذ هجوماً مزدوجاً ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلة، واستهدفت الثانية مدمرتينِ أمريكيتينِ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاحُ الجوِّ المسيرُ نفذ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ "يافا".

وأشارت إلى أنه ورداً على استمرارِ العدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا وجرائمهِ المرتكبةِ بحقِّ أبناءِ شعبِنا تواصلُ قواتنا المسلحةُ استهدافَ القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ التي تنفذُ العدوانَ على بلدِنا، حيث نفذتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً مشتركة، استهدفت مدمرتينِ أمريكيتينِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة.

وأكدت القوات المسلحة أن الجرائمَ المرتكبةَ بحقِّ أبناءِ شعبِنا واستهدافَ الأعيانِ المدنيةِ في عددٍ من المحافظاتِ تؤكدُ فشلَ العدوُّ في تحقيقِ أهدافِه.

وأشارت إلى أن هذه الجرائمُ لن تزيدَ اليمنيينَ إلا صموداً وتمسكاً بموقِفِهم الثابتِ الداعمِ والمساندِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ استجابةً للواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنساني، وإنَّ هذا الدعمَ والإسنادَ لن يتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.








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