المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 210

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 210، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، عقب استشهاد صحفي فجر اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للصحفيين جنوبي قطاع غزة.



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم، استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، والذي يعمل صحفيا في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية المحلية، وإصابة 9 آخرين عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين أمام مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأدان المكتب الحكومي قتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.



وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.



كما طالب بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.



وتتعمد قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث أصابت ما يزيد عن 400 صحفي، واعتقلت 40 آخرين، ودمرت غالبية مقرات المؤسسات المحلية والدولية العاملة في القطاع، كما أجبرت كافة الإذاعات المحلية على الإغلاق بسبب التهجير والنزوح وعدم توفر مقومات العمل الصحفي خاصة الكهرباء والإنترنت.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 50,752 شهيدا و115,475 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.