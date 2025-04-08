المؤتمرنت -

برد وحر وأمطار غزيرة وسيول.. فاحذروا

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء تميل للبرودة نسبياً في المرتفعات الجبلية وحارة في المناطق الصحراوية وهطول أمطار في المناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء صحوة تميل للبرودة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، صحوة إلى غائمة جزئياً حيث تتشكل السحب الركامية الممطرة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وتُتوقع أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وهطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى وخفيفة على السواحل الجنوبية، فيما تكون الرياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين 14- 22 عقدة مع هبات تصل إلى أكثر من 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أن تكون الأجواء مشمسة إجمالا، حارة حيث تتراوح درجات الحرارة بين 34 -39 درجة مئوية، فيما تتراوح في سهل تهامة بين 35 - 38 درجة مئوية والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً نهاراً.



ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.



كما نبه المواطنين في الصحارى وسهل تهامة من درجات الحرارة المرتفعة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الظهيرة.