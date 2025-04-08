المؤتمرنت -

15 شهيداً وجريحاً بغارات على الحديدة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استشهاد وإصابة 15 مواطنا جراء غارات شنها العدو الأمريكي مساء اليوم، على مدينة أمين مقبل السكنية في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.



وأكدت وزارة الصحة في بيان، استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 13 آخرين، كحصيلة أولية جراء غارات العدوان الأمريكي على مدينة أمين مقبل بمديرية الحوك.



وأدانت وزارة الصحة بشدة استمرار العدو الأمريكي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. معتبرا ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.