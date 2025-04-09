المؤتمرنت -

إسقاط طائرة أمريكية في الجوف

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ_9 أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية معادية من نوع MQ_9 أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف، وذلك بصاروخ مناسب محلي الصنع.



وأشار البيان إلى أن هذه الطائرة الثالثة التي يتم إسقاطها خلال عشرة أيام، والثامنة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة.



وأكدت القوات المسلحة، استمرارها في عملياتها المساندة لغزة، وفي تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على الوطن، وأنها على استعداد كامل للتعامل المسؤول مع أي محاولة للنيل من سيادة الوطن وأمنه واستقراره.



وشددت على أن عملياتها لن تتوقف حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.