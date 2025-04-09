المؤتمرنت -

صنعاء تستهدف يافا المحتلة و"ترومان"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، واستهدفت الثانية عددا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع "يافا".



وأشارت إلى أن سلاح الجو المسير استهدف عددا من القطعِ الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمالي البحر الأحمر وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.



وأكد البيان أن القوات المسلحة تواصل التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على بلدنا ورداً على جرائمه بحق المواطنين في عدة محافظات.



وأضاف:" إن القوات المسلحة وهي تخوض هذه المعركةَ بكل بسالة وتحد وإيمان لتؤكد مجدداً كما أكدت خلال سنوات مضت أن اليمن العظيم عصي على الانكسار ولن يتراجع عن إسناد ودعمِ الشعب الفلسطيني المظلوم ولن يستسلم للعدوان الأمريكي وسيظل كما كان وسيبقى دائماً وأبداً مقبرة للغزاة".



كما أكدت القوات المسلحة استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، والتصدي للعدوان، وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة، ورفعِ الحصار عنها.