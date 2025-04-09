المؤتمرنت -

حصيلة ضحايا العدوان على اليمن منذ مارس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على اليمن منذ 15 مارس ٢٠٢٥م وحتى التاسع من أبريل الحالي، والتي بلغت 330 شهيدا وجريحا من المدنيين.



وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي، أن عدد الشهداء جراء غارات العدوان الأمريكي على اليمن خلال الفترة ذاتها بلغ 107 مدنيين في حين بلغ عدد الجرحى 223 مدنيا.



وأدان بشدة الجرائم التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق المدنيين في مختلف المحافظات.. مؤكدا أن هذه الجرائم تكشف مدى السقوط الأخلاقي للعدو الأمريكي.



وأشار إلى أن جرائم العدوان لم يكن لها أن تحدث لولا الصمت والتخاذل الدولي في وضع حدّ للإجرام الأمريكي.. لافتا إلى أن هذه الجرائم تكشف قبح هذا العدوان الهمجي الذي لا يتورع عن قتل المدنيين في محاولة فاشلة لكسر إرادة الشعب اليمني الذي يواصل دعم القضية الفلسطينية، ويقف مع الشعب الفلسطيني المظلوم.



وحمل الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية مسؤولية تبعات الاستهداف والقصف المتعمد للمدنيين.



ودعا المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى فضح وإدانة انتهاكات العدوان الأمريكي بحق المدنيين والأعيان والمنشآت الخدمية والطبية.