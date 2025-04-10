المؤتمرنت -

50846 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 50846 شهيدا، و115729 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، بوصول 36 شهيدا لمستشفيات قطاع غزة، منهم 3 تم انتشالهم من تحت الركام، و41 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة في الثامن عشر من مارس الماضي، بلغت 1,482 شهيدا، و3,688 إصابة.



ونوهت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



واستأنف الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر يوم 18 مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.