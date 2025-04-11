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الامين العام للمؤتمر يعزي سليم الشحطري بوفاة والدته

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة الى الأخ الدكتور/ سليم ناصر الشحطري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية والاخ المهندس/ جمال ناصر الشحطري واخوانهم وإفراد اسرته وكافة ال الشحطري في وفاة والدتهم الفاضلة.



وعبر الامين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان



(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون).