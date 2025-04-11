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المؤتمر نت - اعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد هدفين عسكريين للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في غزة

اليمن تستهدف هدفين عسكريين في يافا المحتلة

المؤتمرنت -
اليمن تستهدف هدفين عسكريين في يافا المحتلة
اعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد هدفين عسكريين للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا المحتلة، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في غزة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ العملية العسكرية النوعية بطائرتين مسيرتين نوع "يافا".
وأكدت القوات المسلحة لأبناء الشعب الفلسطيني المظلوم أنها على العهد في الدعم والإسناد لن تتراجع ولن تتوقف.
كما أكدت أن مواجهة العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا لن يمنعها بعون الله تعالى من الاستمرار في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.
وفيما يلي نص البيان:
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيمُ
انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، ورداً على استمرارِ حربِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ إخوانِنا في غزة.
نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعية استهدفتْ هدفينِ عسكريينِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرتينِ مسيرتينِ نوعِ "يافا".
تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ لأبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ أنها على العهدِ في الدعمِ والإسنادِ لن تتراجعَ ولن تتوقفَ وأن مواجهةَ العدوانِ الأمريكيِّ المستمرِ على بلدِنا لن يمنعَها بعونِ الله تعالى من الاستمرارِ في تأديةِ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الصامدينَ في غزةَ حتى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم.
واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير
عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة
صنعاء 13 من شوال 1446للهجرة
الموافق للـ 11 أبريل 2025م
صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية








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