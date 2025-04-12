السبت, 12-أبريل-2025 الساعة: 03:50 ص - آخر تحديث: 12:09 ص (09: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للمؤتمر للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف

الشريف يعزي بوفاة الرئيس الاسبق لفرع المؤتمر بشبام كوكبان

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة الرئيس الاسبق لفرع المؤتمر بشبام كوكبان
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي/احمد ابراهيم الشامي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الاسبق بمديرية شبام كوكبان.

وأشاد الامين العام المساعد في البرقية التي بعثها الى اولاد الفقيد خالد وطارق ومحمد احمد ابراهيم الشامي وافراد الاسرة وكافة ال الشامي بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت بمناقب الفقيد الذي رحل الى جوار ربه عن عمر ناهز ال 72 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع وحل القضايا والاصلاح بين الناس ؛وكان نموذجا للقيادي المؤتمري المخلص والوفي لتنظيمه .

وعبر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون).








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الصحه تنشر عدد ضحايا العدوان على مدينة امين مقبل
أخبار: عدوان أمريكي يستهدف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء
أخبار: الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني
أخبار: لجنة الأقصى تدعو لخروج مليوني غداً
أخبار: 3 شهداء بعدوان على منطقة النهدين
أخبار: سلسة غارات امريكية على الامانه وصنعاء والحديدة
أخبار: العدوان الأمريكي يشن 4غارات على مديرية بني حشيش
أخبار: الخارجية تحذر من استمرار العدوان الأمريكي
أخبار: صنعاء تحذر من استمرار العدوان على اليمن
أخبار: 50846 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: حصيلة ضحايا العدوان على اليمن منذ مارس
أخبار: صنعاء تستهدف يافا المحتلة و"ترومان"
أخبار: إسقاط طائرة أمريكية في الجوف
أخبار: العدوان يعاود استهداف العاصمة صنعاء
أخبار: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة
أخبار: سلسلة غارات عدوانية على إب وذمار
عربي ودولي: غزة.. 271 شهيداً ومصاباً في 24 ساعة
أخبار: العدوان يستهدف شبكة الاتصالات بعمران
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: 15 شهيداً وجريحاً بغارات على الحديدة
عربي ودولي: الاحتلال يُغلق مدارس الأونروا بالقدس
أخبار: برد وحر وأمطار غزيرة وسيول.. فاحذروا
أخبار: لبوزة يعزي الشيخ بكيل ربيد بوفاة عمه
عربي ودولي: أكثر من 1000 طفل شهيد وجريح بغزة
أخبار: 22 غارة عدوانية على 3 محافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025