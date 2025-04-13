المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات لحج، تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، صنعاء.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، البيضاء، سقطرى وأبين، وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت 24.6 ملم في تعز، 5 في إب، 3.2 في صنعاء.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت وسقطرى وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن الصواعق داعياً، إلى تخاذ ما يلزم لتجنبها حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كذلك حذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب ومن الرياح الشديدة الهابطة من السحب المزنية وتساقط حبات البرد.