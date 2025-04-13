الإثنين, 14-أبريل-2025 الساعة: 12:53 ص - آخر تحديث: 12:46 ص (46: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت

صنعاء تضرب 3 أهداف للعدو الإسرائيلي

المؤتمرنت -
صنعاء تضرب 3 أهداف للعدو الإسرائيلي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى قاعدة "سودت ميخا" ومطار بن غوريون، فيما استهدفت الثانية هدفا حيوياً للعدوِّ الإسرائيليِّ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية، بصاروخينِ بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين 2" استهدف قاعدة "سودت ميخا" في منطقة شرق اسدود المحتلة، وهي قاعدة صاروخية لإطلاق صواريخِ "اريحا" وبطاريات صواريخ حيتس، فيما استهدف الآخر نوع "ذو الفقار" مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة.

وأشارت إلى أن سلاح الجو المسير استهدف في العملية الثانية هدفاً حيوياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.

وأكدت القوات المسلحة أن العمليتين حققت أهدافهما بنجاح بفضل الله وتسببت بإغلاق مطار بن غوريون قرابة الساعة، وأحدثت حالة من الهلع والإرباك في صفوف المستوطنين وأجبرت الملايين منهم على دخول الملاجئ.

كما أكدت أن على العدوِّ الإسرائيليِّ ومعه الأمريكيِّ أن يدركا أنَّ اليمن العزيز قيادةً وشعباً وجيشاً لن يتراجع عن موقفه الثابت في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، ولن يتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس
عربي ودولي: الاحتلال يقصف مستشفى المعمداني بغزة
عربي ودولي: سرايا القدس تسيطر على مسيرتين إسرائيليتين
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
فنون ومنوعات: أضرم النار في مركز للتسوق مقابل المال!
رياضة: برشلونة يتمسك بصدارة إسبانيا
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات على مأرب
عربي ودولي: 50944 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة محافظات
أخبار: عدوان امريكي على صعدة والحديدة
أخبار: الصناعة تطلق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الرئيس الاسبق لفرع المؤتمر بشبام كوكبان
أخبار: اليمن تستهدف هدفين عسكريين في يافا المحتلة
أخبار: عدوان أمريكي يستهدف ب 11 غارة محافظة مأرب
أخبار: الامين العام للمؤتمر يعزي سليم الشحطري بوفاة والدته
أخبار: القوات المسلحة اليمنية تصدر بيان هام
أخبار: صنعاء تشهد خروجا مليونيا في مسيرة "جهاد وثبات واستبسال.. لن نترك غزة"
أخبار: الصحه تنشر عدد ضحايا العدوان على مدينة امين مقبل
أخبار: عدوان أمريكي يستهدف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء
أخبار: الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة ناصر الذيباني
أخبار: لجنة الأقصى تدعو لخروج مليوني غداً
أخبار: 3 شهداء بعدوان على منطقة النهدين
أخبار: سلسة غارات امريكية على الامانه وصنعاء والحديدة
أخبار: العدوان الأمريكي يشن 4غارات على مديرية بني حشيش
أخبار: الخارجية تحذر من استمرار العدوان الأمريكي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025