المؤتمرنت -

أمطار غزيرة وتحذير من السيول وتدني الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات إب، ذمار، ريمة، تعز، الضالع، لحج، البيضاء وصنعاء.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، عمران، حجة والمحويت ومرتفعات أبين، شبوة، الجوف، مأرب وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها وقد تشمل الأمطار أجزاء متفرقة من سهل تهامة.



وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 29 ملم في حضرموت ـ الشحر، 18.5 في تعز، 15.7 في إب،6.1 في الضالع،2.7 في ريمة، 2 في عمران، 1.7 في صنعاء.



كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، البيضاء، لحج، مأرب والجوف.



وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.



ونصح بأخذ الحيطة والحذر وعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.