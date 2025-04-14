الإثنين, 14-أبريل-2025 الساعة: 06:48 م - آخر تحديث: 06:23 م (23: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - وصل 39 شهيداً و118 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

157 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
157 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعة
وصل 39 شهيداً و118 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 1613 شهيداً و4233 مصاباً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50983 شهيداً و116274 مصاباً.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم مستشفى جنين
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
فنون ومنوعات: دريد لحام وحيد في مطار دمشق!
مجتمع مدني: علامات تدلّ على نقص اليود في الجسم
رياضة: ليفربول يقترب من لقب البريميرليغ
رياضة: ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس
أخبار: شهيدان و10 جرحى بعدوان على بني مطر
أخبار: صنعاء تضرب 3 أهداف للعدو الإسرائيلي
عربي ودولي: الاحتلال يقصف مستشفى المعمداني بغزة
عربي ودولي: سرايا القدس تسيطر على مسيرتين إسرائيليتين
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
فنون ومنوعات: أضرم النار في مركز للتسوق مقابل المال!
أخبار: الراعي يشدد على اخضاع المشتقات النفطية للفحص
رياضة: برشلونة يتمسك بصدارة إسبانيا
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات على مأرب
عربي ودولي: 50944 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدة محافظات
أخبار: عدوان امريكي على صعدة والحديدة
أخبار: الصناعة تطلق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية
أخبار: الشريف يعزي بوفاة الرئيس الاسبق لفرع المؤتمر بشبام كوكبان
أخبار: اليمن تستهدف هدفين عسكريين في يافا المحتلة
أخبار: عدوان أمريكي يستهدف ب 11 غارة محافظة مأرب
أخبار: الامين العام للمؤتمر يعزي سليم الشحطري بوفاة والدته
أخبار: القوات المسلحة اليمنية تصدر بيان هام
أخبار: صنعاء تشهد خروجا مليونيا في مسيرة "جهاد وثبات واستبسال.. لن نترك غزة"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025