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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت الأمم المتحدة أنّ الوضع الإنساني في غزة هو "الأسوأ على الأرجح"

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة الأسوأ منذ بدء الحرب

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة الأسوأ منذ بدء الحرب
أعلنت الأمم المتحدة أنّ الوضع الإنساني في غزة هو "الأسوأ على الأرجح" منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أنّ "الوضع الانساني الآن هو الأسوأ على الأرجح في الأشهر الـ18 منذ اندلاع الحرب"، مشيراً إلى مرور شهر ونصف "منذ أن تمّ السماح بدخول أيّ امدادات عبر المعابر إلى غزة، وهي أطول فترة يتوقف فيها الإمداد حتى الآن".

وأفاد المكتب بأنّه "بسبب إغلاق المعابر، إلى جانب القيود المفروضة داخل غزة، فإنّ نقص الإمدادات أجبر السلطات على ترشيد وتقليص عمليات التسليم".

في سياقٍ آخر، قالت وكالة "أونروا" إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصورة مباشرة أكثر من 400 مدرسة في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوكالة، في منشورٍ على منصة "أكس"، اليوم الإثنين، إنّ معظم المدارس في القطاع تضررت جراء الحرب الإسرائيلية، لافتة إلى أنّ "أكثر من 70% من المدارس معظمها مدارس لجأ إليها النازحون الفلسطينيون تعرضت لاستهداف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، و88% من المدارس في غزة تحتاج إلى ترميم أو إعادة تأهيل كاملة".








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