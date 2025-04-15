المؤتمرنت -

الأمطار مستمرة.. احذروا السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة على محافظات إب، ذمار، تعز، لحج، الضالع، ريمة وعمران.



ومن المحتمل هطول أمطار متوسطة الشدة بعضها غزيرة يصحبها الرعد أحيانا على محافظات صعدة، حجة، المحويت، صنعاء، البيضاء، أبين، شبوة وسواحل حضرموت والمهرة وأجزاء من السواحل الجنوبية وقد تشمل الأمطار مناطق متفرقة من سهل تهامة.



وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 61.6 في ذمار، 29.1 في الشحر ـ حضرموت، 21.4 في بعدان ـ إب، 12 في حجة، 2.5 في تعز، 2.2 في عمران، أمانة العاصمة: 3.5 ـ 40.2 ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات عمران، المحويت، البيضاء، لحج، مأرب والجوف.



وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.



ونصح بأخذ الحيطة والحذر وعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.