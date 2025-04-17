الجمعة, 18-أبريل-2025 الساعة: 11:42 ص - آخر تحديث: 02:12 ص (12: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - مرغم: الجمارك تقوم بأدوار متعددة

مرغم: الجمارك تقوم بأدوار فنية وأمنية متعددة

المؤتمرنت -
مرغم: الجمارك تقوم بأدوار فنية وأمنية متعددة
اطّلع رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، يوم أمس، ومعه رئيس لجنة الدمج القطاعية الفنية والاقتصادية والتنموية - وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله حيدر وأعضاء اللجنة، على سير العمل في جمركي مطار صنعاء للبضائع والركاب.

وخلال الزيارة، قدّم رئيس المصلحة شرحًا تفصيليًا لرئيس وأعضاء اللجنة حول طبيعة المهام التي تضطلع بها المصلحة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مشيرًا إلى أن الجمارك ليست جهة جباية، بل إنها تقوم بأدوار فنية وأمنية متعددة تتمثل في حماية المواطنين، ومكافحة التهريب ودعم الصناعة الوطنية والمساهمة في دعم الاقتصاد.

إلى ذلك قدم مدير عام جمرك مطار صنعاء للبضائع محمد المحفدي، شرحا تفصيليا، للجنة الدمج، عن سير الإجراءات الجمركية منذ نزول البضائع من الطائرة وحتى تخليصها، والوقت القياسي اللازم للإفراج.

وأشار إلى الإجراءات وتشعبات العمل الفني الذي تتشاركه الجمارك مع الهيئة العليا للأدوية والمواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وفي ذات السياق أوضح نائب مدير عام جمرك مطار صنعاء للركاب نزار العاصمي الأعمال الأمنية التي تقوم بها الجمارك في إطار إجراءات سلامة المسافرين وأمن المطار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، متطرقا إلى الدور الذي تضطلع به الجمارك في حماية المجتمع ومكافحة تهريب الأموال والآثار وتطبيق المعايير الدولية لأمن المطارات .

فيما أشاد رئيس لجنة الدمج حيدر، بالدور الحيوي الذي تقوم به مصلحة الجمارك، مؤكدًا أن أهمية هذا القطاع تتجلى من خلال رفده المستمر للخزينة العامة للدولة، إضافة إلى جهوده في التصدي لعمليات التهريب وضبط المخالفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مثمنا التعاون الإيجابي الذي أبدته قيادة المصلحة وموظفيها.

وخلال الزيارة، وجّه رئيس المصلحة بتذليل كافة الصعوبات أمام اللجنة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتمكينها من أداء مهامها وفقًا للمسؤوليات المناطة بها، مؤكدًا التزام المصلحة بمبدأ الشفافية والتعاون المؤسسي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: المتأهلون لنصف نهائي الدوري الأوروبي
فنون ومنوعات: إنذار بوجود قنبلة يُخلي محكمة
عربي ودولي: 100 صحفي فلسطيني مُعتقل منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: يونيسف: وضع أطفال غزة مؤلم
اقتصاد: الذهب يواصل صعوده القياسي
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم مناطق فلسطينية أثرية
فنون ومنوعات: حيوان يُشعل حريق بمحرك طائرة
عربي ودولي: ارتفاع شهداء غزة إلى 51,065
أخبار: الأمطار مستمرة.. احذروا السيول
رياضة: ريال مدريد يودّع الأبطال.. وإنتر يتأهل
أخبار: 4 غارات عدوانية على الحديدة
أخبار: شهيد بعدوان أمريكي على حي النهضة
أخبار: عدوان أمريكي مكثف على صنعاء
مجتمع مدني: الجسد يختار المرض للتعبير عن القلق؟
عربي ودولي: حماس: تحرير الأسرى على رأس أولوياتنا
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 51025
عربي ودولي: 21 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة
عربي ودولي: منظمة: غزة تحولت إلى مقبرة جماعية
أخبار: النواب يبعث برسالة إلى "مايك والاس"
فنون ومنوعات: تهريب 5 آلاف نملة بهذه الدولة
اقتصاد: تمكين المرأة اقتصاديا في لقاء بالجمارك
أخبار: قصف سعودي يستهدف صعدة
أخبار: توقعات بأمطار متفاوتة الشدة
رياضة: برشلونة وباريس إلى نصف نهائي الأبطال
أخبار: عدوان أمريكي يطال محافظتين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025