المؤتمرنت -

مرغم: الجمارك تقوم بأدوار فنية وأمنية متعددة

اطّلع رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، يوم أمس، ومعه رئيس لجنة الدمج القطاعية الفنية والاقتصادية والتنموية - وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله حيدر وأعضاء اللجنة، على سير العمل في جمركي مطار صنعاء للبضائع والركاب.



وخلال الزيارة، قدّم رئيس المصلحة شرحًا تفصيليًا لرئيس وأعضاء اللجنة حول طبيعة المهام التي تضطلع بها المصلحة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مشيرًا إلى أن الجمارك ليست جهة جباية، بل إنها تقوم بأدوار فنية وأمنية متعددة تتمثل في حماية المواطنين، ومكافحة التهريب ودعم الصناعة الوطنية والمساهمة في دعم الاقتصاد.



إلى ذلك قدم مدير عام جمرك مطار صنعاء للبضائع محمد المحفدي، شرحا تفصيليا، للجنة الدمج، عن سير الإجراءات الجمركية منذ نزول البضائع من الطائرة وحتى تخليصها، والوقت القياسي اللازم للإفراج.



وأشار إلى الإجراءات وتشعبات العمل الفني الذي تتشاركه الجمارك مع الهيئة العليا للأدوية والمواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات ذات العلاقة.



وفي ذات السياق أوضح نائب مدير عام جمرك مطار صنعاء للركاب نزار العاصمي الأعمال الأمنية التي تقوم بها الجمارك في إطار إجراءات سلامة المسافرين وأمن المطار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، متطرقا إلى الدور الذي تضطلع به الجمارك في حماية المجتمع ومكافحة تهريب الأموال والآثار وتطبيق المعايير الدولية لأمن المطارات .



فيما أشاد رئيس لجنة الدمج حيدر، بالدور الحيوي الذي تقوم به مصلحة الجمارك، مؤكدًا أن أهمية هذا القطاع تتجلى من خلال رفده المستمر للخزينة العامة للدولة، إضافة إلى جهوده في التصدي لعمليات التهريب وضبط المخالفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مثمنا التعاون الإيجابي الذي أبدته قيادة المصلحة وموظفيها.



وخلال الزيارة، وجّه رئيس المصلحة بتذليل كافة الصعوبات أمام اللجنة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتمكينها من أداء مهامها وفقًا للمسؤوليات المناطة بها، مؤكدًا التزام المصلحة بمبدأ الشفافية والتعاون المؤسسي.

