المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة أحمد عبدالله الأديدي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ أحمد عبدالله أحمد الأديدي القدسي، عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة (66) عزلة قدس مديرية المواسط، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وأشاد الوهباني، في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجلي الفقيد عبدالوكيل ورياض أحمد عبدالله الأديدي، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والتنظيمية المشرفة، وإسهاماته في حل القضايا الاجتماعية وإصلاح ذات البين.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل الأديدي في مديرية المواسط محافظة تعز بهذا المصاب.



وأكد الوهباني أن المؤتمر الشعبي العام خسر برحيل القيادي أحمد عبدالله الأديدي أحد كوادره المحنكين والمشهود لهم بالوسطية والاعتدال.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون"..