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المؤتمر نت - أدانَ المؤتمرُ الشعبيُّ العامُّ وأحزابُ التحالفِ الوطنيِّ الديمقراطيِّ، واستنكروا بشدَّةٍ العدوانَ الإجراميَّ

المؤتمرُ وحلفاؤُه يَدينونَ العدوانَ الأمريكيَّ على ميناءِ رأسِ عيسى

المؤتمرنت -
المؤتمرُ وحلفاؤُه يَدينونَ العدوانَ الأمريكيَّ على ميناءِ رأسِ عيسى
أدانَ المؤتمرُ الشعبيُّ العامُّ وأحزابُ التحالفِ الوطنيِّ الديمقراطيِّ، واستنكروا بشدَّةٍ العدوانَ الإجراميَّ الأمريكيَّ الذي استهدفَ ميناءَ رأسِ عيسى النفطيَّ بالحديدةِ، ما أدَّى إلى استشهادِ وجرحِ العشراتِ من المدنيينَ، بينهم مسعفونَ وعاملونَ في الميناءِ، وتدميرِ منشآتِ الميناءِ ومرفقاتِه.

ويؤكِّدُ المؤتمرُ الشعبيُّ العامُّ وحلفاؤُه أنَّ هذا العدوانَ الذي استهدفَ منشأةً مدنيةً يمثِّلُ جريمةَ حربٍ كاملةَ الأركانِ، ومخالفةً فاضحةً لميثاقِ الأممِ المتحدةِ والأعرافِ والقوانينِ الدوليةِ التي تَحرُمُ وتُجرِّمُ الاعتداءَ على سيادةِ واستقلالِ الدولِ، واستهدافَ المنشآتِ المدنيةِ الخدميةِ للشعوبِ.

ويُجدِّدُ المؤتمرُ الشعبيُّ العامُّ وحلفاؤُه التأكيدَ على موقفِ اليمنَ الثابتَ في دعمِ ومساندةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الشقيقِ، ورفضِه لحربِ الإبادةِ التي يتعرَّضُ لها سكانُ قطاعِ غزةَ من قِبَلِ العدوِّ الصهيونيِّ، مُشدِّدًا على حقِّ الشعبِ اليمنيِّ في الدفاعِ عن نفسِه ضدَّ العدوانِ الأمريكيِّ بكلِّ الطرقِ والوسائلِ المتاحةِ.

ودعا المؤتمرُ الشعبيُّ العامُّ وحلفاؤُه الشعبَ اليمنيَّ وكافةَ القوى الوطنيةِ إلى مزيدٍ من التماسكِ والتلاحُمِ لمواجهةِ العدوانِ الأمريكيِّ وأيِّ عدوانٍ خارجيٍّ يستهدفُ اليمنَ ووحدتَه وسيادتَه واستقلالَهُ، ومواجهةِ التحدياتِ المحدقةِ والمخططاتِ التي يُديرُها أعداءُ اليمنِ.

وعبَّرَ المؤتمرُ الشعبيُّ العامُّ وحلفاؤُه عن تعازيهِمِ الحارَّةِ ومواساتِهم العميقةِ لأسرِ الشهداءِ الذين سقطوا جرَّاءَ العدوانِ الأمريكيِّ الذي استهدفَ ميناءَ رأسِ عيسى، متمنِّينَ الشفاءَ العاجلَ للجرحى والمصابينَ.








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