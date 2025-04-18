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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في محيط مطار بن غوريون

استهداف مطار "بن غوريون" وحاملتي طائرات أمريكية

المؤتمرنت -
استهداف مطار "بن غوريون" وحاملتي طائرات أمريكية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في محيط مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، واستهدفت الثانية حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و"فينسون" والقطع الحربيةَ التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في البيان الذي القاه في المسيرة المليونية في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً في محيط مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخٍ باليستيٍّ نوع "ذو الفقار".

وأشار إلى أنه وللشهر الثاني على التوالي، تستمر القوات المسلحة في التصدي الفاعل والمسؤول للعدوان الأمريكي على بلدنا وكما وعدت بمواجهة التصعيد بالتصعيد.. مبينا أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت عملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتيِ الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و"فينسون" والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.
وذكر أن هذا الاستهداف هو الأول للحاملة "فينسون" منذُ وصولها إلى البحر العربي.

وأعلن العميد سريع أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع، والتي تُعدُّ هي الخامسة في غضون ثلاثة أسابيع والعشرين خلال معركة "الفتحِ الموعود والجهاد المقدس" إسناداً لغزة.

وأكدت القوات المسلحة أن الحشد العسكري الأمريكي واستمرار العدوان على بلدنا لن يؤدي إلا إلى المزيد من عمليات التصدي والاستهداف والاشتباك والمواجهة ولن يدفع اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعمِ والمساند للشعب الفلسطيني المظلوم.

وأشار العميد سريع إلى أن العدو لن يجني من تصعيد العدوان على بلدنا إلا الخيبة والفشل والهزيمة، ولن تحقق حاملة طائراته التي وصلت مؤخراً ما فشلت في تحقيقه خمس حاملات سابقة نجحت القوات المسلحة في مواجهتها ومطاردتها وإجبارها على المغادرة.

كما أكد أن اليمن الحر المستقل لن يتراجع عن الاستمرار في عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويرفع الحصار عنها.








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