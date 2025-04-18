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المؤتمر نت - شهدت العاصمة صنعاء اليوم، حشداً جماهيرياً مليونياً في مسيرة "ثابتون مع غزة في مواجهة التصعيد

اليمن يؤكد الجهوزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والصهيوني

المؤتمرنت -
اليمن يؤكد الجهوزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والصهيوني
شهدت العاصمة صنعاء اليوم، حشداً جماهيرياً مليونياً في مسيرة "ثابتون مع غزة في مواجهة التصعيد الأمريكي الإسرائيلي" نصرة لفلسطين وتحدياً للعدو الأمريكي.

وأعلنت الحشود المليونية، الاستنفار والجهوزية الكاملة لمواجهة التصعيد والعدوان الأمريكي والصهيوني على الشعبين اليمني والفلسطيني، حتى تحقيق النصر.

وأكدت الجماهير المحتشدة، أن العدوان الأمريكي مهما تمادى في إجرامه وإرهابه فإنه لن يثني شعب الإيمان والحكمة عن مواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضايا الأمة ومقدساتها مهما كانت التضحيات والتحديات.

وأشادت بالعمليات البطولية التي تنفذها القوات المسلحة ضد الأهداف الحيوية للعدو الصهيوني وحاملات الطائرات والبوارج الأمريكية التي تعتدي على الشعب اليمني ومقدراته.

وأوضح بيان صادر عن المسيرة، أنه واستمراراً للمواقف المشرفة ليمن الايمان والحكمة والجهاد، خرج الشعب اليمني اليوم في مسيرات مليونية جهاداً في سبيل الله، وابتغاء لمرضاته، ونصرة للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم ورداً على العدوان الأمريكي الصهيوني على بلدنا.

وأكد " ثبات موقفنا مع غزة - متوكلين على الله، وواثقين به، ومعتمدين عليه مهما صعد العدو الأمريكي، وأننا لن نتخلف عن تنفيذ توجيهات الله الواضحة في القرآن الكريم تحت تأثير الضغط الأمريكي أو غيره، ونعلن استعدادنا لأي نوع من أنواع التصعيد، واستمرارنا في كل أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني رسمياً وشعبياً بالعمليات العسكرية، وبالتعبئة العامة، وبالخروج المليوني، وبالفعاليات والأنشطة، والانفاق في سبيل الله، وبالمقاطعة الاقتصادية للأعداء، وبالعمل الإعلامي والثقافي والتعبوي".

ودعا "شعوب الأمة إلى التحرك معنا في هذا التوجه استجابة الله دفاعا عن أنفسنا أمام استباحة الأعداء لنا ولبلداننا، وإلا فالخزي والذل هو ير في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة".. سائلا الله سبحانه وتعالى أن "يعجل بالنصر والفرج للشعب الفلسطيني المظلوم ولمجاهديه الأعزاء، وأن ينصرنا بنصره، وأن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، ويفرج عن اسرانا، إنه سميع مجيب الدعاء".








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