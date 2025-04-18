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المؤتمر نت - حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من بدء تفشي المجاعة في قطاع غزة

الأورومتوسطي يحذّر: المجاعة بدأت في غزة

المؤتمرنت -
الأورومتوسطي يحذّر: المجاعة بدأت في غزة
حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من بدء تفشي المجاعة في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الشامل غير القانوني الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 45 يوما، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية لأطول مدة متصلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية قبل أكثر من 18 شهرا.

وقال المرصد في بيان صحفي اليوم، إن طواقمه العاملة في قطاع غزة بدأت برصد مؤشرات خطيرة تنذر بدخول السكان حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد يوشك أن ينتقل إلى مستوى المجاعة، إذ تسبب الحصار الإسرائيلي بنقص حاد ومستمر في الغذاء الأساسي الضروري للبقاء على قيد الحياة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عمدا أكثر من 37 مركزا لتوزيع المساعدات و28 تكية طعام، كما أجرى الفريق الميداني التابع للمرصد جولات ميدانية وثق خلالها فقدان الخبز بشكل شبه تام من الأسواق نتيجة توقف جميع المخابز العاملة في قطاع غزة عن العمل.

وشدد على أن جريمة التجويع التي تنفذها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة تعد واحدة من أكثر صور الإبادة الجماعية قسوة وتجريدا للكرامة الإنسانية، وأن الآثار الأكثر فتكا لهذه السياسة تصيب النساء والأطفال الذين يشكلون أكثر من ثلثي سكان القطاع.

وأكد أن أكثر من مليون طفل في قطاع غزة يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل انعدام الغذاء، وانهيار شبه تام للبنية التحتية الصحية، ونقص حاد في المياه الصالحة للشرب، وحرمان كامل من أبسط شروط الحياة الكريمة.








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