المؤتمرنت -

دعوات لتكاتف برلماني عالمي نصرةً لفلسطين

دعا رئيس البرلمان الماليزي، تان سري داتو جوهري بن عبدول، الهيئات التشريعية حول العالم إلى تبني موقف موحد ومشترك دعماً لفلسطين، في ظل ما تشهده من انتهاكات صهيونية متواصلة.



وجاءت تصريحات بن عبدول، اليوم الجمعة، على هامش الاجتماع التأسيسي لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، المنعقد في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين من 13 دولة.



وأكد بن عبدول أن ماليزيا لم تعترف قط بوجود "إسرائيل"، مشيراً إلى الظلم الكبير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.



وشدد أن ماليزيا ستواصل دعواتها للمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



وأشار بن عبدول، إلى أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه البرلمانات حول العالم في دعم المبادرات السلمية إلى جانب السلطات التنفيذية.



وأشار إلى خروقات العدو الصهيوني المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة، كان آخرها في مارس الماضي، ووصفها بأنها "وضع مؤسف للغاية".





يذكر أن الاجتماع البرلماني، الذي يستضيفه رئيس البرلمان التركي نعمان قورطولموش، ويحضره الرئيس رجب طيب أردوغان، يهدف إلى تأسيس شبكة تضامن برلمانية عالمية لدعم الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني بدعم أمريكي .

