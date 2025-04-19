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أخبار
المؤتمر نت - أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اتصالاً هاتفياً بالدكتور محمد عبدالولي السماوي

الأمين العام يطمئن على صحة السماوي

المؤتمرنت -
الأمين العام يطمئن على صحة السماوي
أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اتصالاً هاتفياً بالدكتور محمد عبدالولي السماوي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة البيضاء، للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح في أحد مستشفيات الأردن.

وخلال الاتصال نقل أمين عام المؤتمر إلى الدكتور السماوي تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، وتمنياته له بالشفاء العاجل، والعودة إلى أرض الوطن لممارسة مهامه الوطنية والتنظيمية.

من جانبه عبر الدكتور محمد عبدالولي السماوي عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر والأمين العام وكل القيادات التي تواصلت به واطمأنت على صحته، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر.








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