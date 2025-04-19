المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت وريمة وأجزاء من سهل تهامة.



وأشارت إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، إب، غرب كل من عمران، صنعاء وذمار وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في ريمة:2.5ملم، إب:0.5ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، ريمة، إب، تعز، غرب صنعاء وذمار.



وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.