الأحد, 20-أبريل-2025 الساعة: 12:47 ص - آخر تحديث: 12:03 ص (03: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها فقدت الاتصال بآسري أحد الأسرى الإسرائيليين، بسبب القصف الصهيوني المستمر

أبو عبيدة: فقدنا أثرَ أسيرٍ بسبب القصف

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: فقدنا أثرَ أسيرٍ بسبب القصف
أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها فقدت الاتصال بآسري أحد الأسرى الإسرائيليين، بسبب القصف الصهيوني المستمر على مختلف مناطق قطاع غزة.

وأفاد الناطق العسكري أبو عبيدة، عبر «تلغرام»، بانتشال «شهيدٍ، كان مكلفاً بتأمين الأسير عيدان ألكسندر»، مشيراً إلى أن «مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين لا يزال مجهولاً».

وإذ أكد «(أننا) نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان»، حذر أبو عبيدة من أن «حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية، التي يقوم بها جيش العدو».

كما اتهم أبو عبيدة الاحتلال بأنه «يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويُزوّر شهادات كاذبة لأسرى سابقين، بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه، والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم».








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: المقاومة تقتل وتصيب 7 جنود صهاينة
عربي ودولي: فرار سجناء وسقوط ضحايا بهذه الدولة
فنون ومنوعات: كاميرا تفضح سائق حافلة
مجتمع مدني: استخدام "مايكروسوفت" بدورة في الجمارك
عربي ودولي: صهاينة يحرقون مزروعات فلسطينية
أخبار: إسقاط ثاني طائرة أمريكية في 24 ساعة
أخبار: الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلة
أخبار: الأمين العام يطمئن على صحة السماوي
أخبار: العدو يجدد غاراته على 3 محافظات
فنون ومنوعات: الموت يغيب الفنان المصري سليمان عيد
أخبار: دعوات لتكاتف عالمي نصرةً لفلسطين
عربي ودولي: آلاف المغاربة يتظاهرون دعماً لغزة
أخبار: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على الحديدة
أخبار: الأورومتوسطي يحذّر: المجاعة بدأت بغزة
أخبار: اليمن يؤكد الجهوزية لمواجهة التصعيد
أخبار: استهداف "بن غوريون" وحاملتي طائرات أمريكية
عربي ودولي: حماس تدين العدوان على ميناء رأس عيسى
أخبار: حصيلة ضحايا العدوان على ميناء رأس عيسى
أخبار: أمطار وسيول.. ماذا في تفاصيل الطقس؟
أخبار: المؤتمرُ وحلفاؤُه يَدينونَ العدوانَ الأمريكيَّ على ميناءِ رأسِ عيسى
رياضة: المتأهلون لنصف نهائي الدوري الأوروبي
عربي ودولي: 17 شهيداً في غارات إسرائيلية على غزة
أخبار: العدو يعاود استهداف 3 محافظات
أخبار: "الأقصى" تدعو للخروج غداً الجمعة
أخبار: شهيد بنيران سعودية في منبه بصعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025