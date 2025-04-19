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المؤتمر نت - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من التدهور الخطير في الوضع الإنساني في قطاع غزة

تحذير أممي من تدهور خطير في الوضع الإنساني بغزة

المؤتمرنت -
تحذير أممي من تدهور خطير في الوضع الإنساني بغزة
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من التدهور الخطير في الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج بسبب سوء التغذية بشكل قياسي.

وكشف "أوتشا"، في بيان، أن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج ارتفع بسبب سوء التغذية إلى 3600 طفل مقارنة بـ2000 خلال الشهر الماضي.

وأوشح أن هذا التفاقم يأتي في ظل استمرار الإغلاق الإسرائيلي الكامل للقطاع منذ الثاني من مارس الماضي، والذي أوقف دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية حيث تواجه الأمهات والأطفال في غزة معاناة يومية نتيجة النقص الحاد في الإمدادات الأساسية، فيما تعاني الأسر النازحة في مخيمات النزوح المؤقتة في خان يونس من النقص الحاد في الغذاء والمياه النظيفة، الأمر الذي أدى انتشار الأمراض بين الأطفال.

وقالت أولغا تشيريفكو المتحدثة باسم المكتب في غزة، في تصريحات، "إن الجهود المبذولة للتخفيف من أزمة سوء التغذية ليست كافية دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة"، مشددة على ضرورة إعادة فتح المعابر وتحسين ظروف الحياة لتوفير الغذاء المناسب للسكان.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن استمرار إغلاق المعابر للأسبوع السابع على التوالي يزيد من تفاقم معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال، ويهدد بانهيار الخدمات المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن الوضع أصبح ملحًا للغاية، داعية إلى التحرك الفوري لتجنب كارثة إنسانية أكبر.








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