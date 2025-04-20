المؤتمرنت -

العدو يكثف غاراته على العاصمة صنعاء

كثف العدو الأمريكي مساء اليوم، غاراته العنيفة على العاصمة صنعاء.



وأوضحت مصادر محلية أن العدوان الأمريكي استهدف بـ4 غارات منطقة الحفا وغارة مقبرة النجيمات بمديرية السبعين، و5 غارات حديقة 21 سبتمبر "الفرقة سابقاً" وغارة حي النهضة في مديرية الثورة، وغارة مقبرة ماجل الدمة بمديرية الصافية في أمانة العاصمة.



وأشارت إلى أن العدو الأمريكي عاود شن 3 غارات على مديرية بني حشيش، وغارتين على مديرية الحصن، وغارة على منطقة ضروان بمديرية همدان، وغارتين على مديريتي بني مطر والحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء.